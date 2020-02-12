تعليم الباحة يختم برنامجي التوعية والتثقيف للوقاية من المخدرات

ختمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة البرامج التدريبية التي نظمتها إدارة التدريب والابتعاث بتعليم الباحة، بالشراكة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الباحة على مدار يومين، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية نوال الدرمحي، ومديرة شعبة الشؤون الوقائية بإدارة الإشراف النسوي هناء عبدالله الفريح، إذ قدمت خلالها عدة برامج منها «أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية» والمقدم من المدربة لطيفة عبدالرحمن البداح، استهدفت فيها 25 من المرشدات الطلابيات والمشرفات التربويات، بقاعة التدريب بمبنى الشؤون التعليمية، وأخرى تثقيفية بعنوان «مهارات اتخاذ القرار»، استهدفت فيها طالبات ثانوية فاطمة الزهراء، قدمتها مدربة الشؤون الوقائية الأستاذة مشاعل سليمان العريفج. ويهدف البرنامج الأول «أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية» إلى بناء قدرات وتأهيل الكوادر الوطنية، لنقل الرسالة وبث الوعي حيال المخدرات والمؤثرات العقلية، للإسهام في حماية دوت الخليج من عواقبها وإسهام مرشدات الطالبات ليكونوا أذرع تنفيذية للبرامج التثقيفية والتوعوية في المدارس. أيضا تمت مناقشة كثير من النقاط ذات العلاقة بالمخدرات وتأثيرها على صحة الإنسان، وكيفية تدميرها للجهاز العصبي للإنسان وعواقب استخدامها على الصحة العامة، ومدى تأثير المخدرات على الخلايا العصبية وأنظمة العقل، والأضرار الصحية الناجمة عن التعاطي، ودور الأسرة في وقاية أبنائها من الوقوع ضحايا لهذه الآفة. أما البرنامج الثاني «مهارات اتخاذ القرار»، والذي استهدف طالبات المرحلة الثانوية، هو مخصص للطالبات ذوات الفئة العمرية من 14-17 سنة، قدم خلالها كثير من النقاط التي تعود عليهن بالنفع والفائدة بشكل علمي وترفيهي وجذاب، خلال طرح كثير من القيم والمهارات المعرفية والوجدانية والسلوكية، إضافة إلى القيم الأخلاقية والاجتماعية والجمالية والعقلية، التي تسهم في تعزيز عوامل الحماية من المخدرات، ثم تطبيقها على أرض الواقع.



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