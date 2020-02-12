تخريج 11 ألف طالب من جامعة المؤسس بجدة

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، حفل تخريج الدفعة الـ49 من طلاب الجامعة، والبالغ عددهم نحو 11 ألف طالب في مختلف التخصصات والدرجات العلمية، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ومدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن عبيد اليوبي.

وانطلقت مسيرة الخريجين، بعدها ألقيت كلمتهم، وجاء فيها: «صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أميرنا القدوة أميرُ الكلمةِ والبيان، نسوقُ إليكم مدادَ الحبرِ شكرًا وعرفانًا، أن أنرتُم حفلنا الليلة، وشاركتم أبناءكم بهجتهم بتخرّجهم وحملهم مسؤولية المساهمة في نهضة هذا دوت الخليج العظيم. مرحبًا بمن حضر الليلة عدد خفق القلوب الذي لم ينبض قطُّ كما يفعل الليلة فرحا وسرورا، مرحبًا وأهلًا وسلامًا«.

مناهج وخطط

أدى خريجو الكليات الصحية القسم، معاهدين الله -سبحانه وتعالى- على الجد والإخلاص والأمانة والوفاء للدين ثم المليك والوطن، ثم منح مدير الجامعة، الدرجات العلمية المستحقة كلٌّ في تخصصه بعد إنهاء الطلاب متطلبات الحصول على درجات الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس والدبلوم، وفقا للمناهج والخطط المعتمدة.

وألقى اليوبي كلمة أعرب خلالها عن شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه حفل خريجي جامعة المؤسس، ثم أعلن منح الدرجة العلمية للخريجين.

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جد واجتهاد

عبر عميد القبول والتسجيل الدكتور عابد المشايخي، عن شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه ورعايته حفل تخريج الدفعة الـ49 من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز، والتي تسعد بتخريج هذه السواعد الشابة لتشارك في التنمية الشاملة بالمملكة.

وقال:»إننا في هذه الليلة نشعر بالفخر والاعتزاز بتخريج كوكبة من أبناء جامعتنا الحبيبة -جامعة الملك عبدالعزيز- بعد أن بذلوا كثيرا من الجد والاجتهاد والسهر والتعب، حتى تكللت جهودهم بالنجاح، بعد توفيق الله، وها هم يقطفون ثمرة جهدهم وصبرهم خلالها سنوات مضت. إن هذه الكوكبة من الخريجين لتقف أمام سموكم الكريم معتزين مبتهجين، تغمرهم الفرحة بتشريفكم حفلنا هذا، ويرفعون بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين».

عقب ذلك، أعلن وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون التعليمية الدكتور هاني برديسي، أسماء الطلاب المكرمين، الذين تشرّفوا بالسلام على مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.