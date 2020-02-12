السعودية اليوم / المكسيك تعلن انخفاض تدفق المهاجرين نحو الولايات المتحدة



واشنطن 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

أعلنت المكسيك اليوم، خفضها تدفقات المهاجرين غير القانونيين باتجاه الولايات المتحدة بنسبة 74,5% منذ شهر مايو 2019م.

وأوضح وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو أبرارد على هامش المؤتمر الصحفي لرئيس البلاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن أرقام الذين يعبرون الحدود باتجاه الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 74,5%.

وأضاف "اليوم لدينا نتائج إيجابية، ليس لأن الأمر يتعلق فقط بخفض التدفق غير القانوني، وهو الهدف الرئيس، وإنما أيضا لأن الأشخاص الموجدين على التراب الوطني في أمان".

وأشار أبرارد إلى أن المكسيك منحت 60 ألف وظيفة لمهاجرين موجدين على أراضيها.

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23:47ت م

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