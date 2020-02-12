جدة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

احتفلت المديرية العامة للسجون اليوم بتخريج 1322 مجنداً من دورة الفرد الأساسي رقم 35 بحضور مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير اللواء الدكتور أحمد بن مسفر الغامدي، وعدد من منسوبي المديرية العامة للسجون ومنسوبي قوات أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة وذلك بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بمكة المكرمة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب المقدم سعيد الشراري، أن الخريجين تلقوا التدريبات والعلوم النظرية والتطبيقات الميدانية كافة على ضوء الحقيبة التدريبية الخاصة بدورات الفرد الأساسي لمنسوبي وزارة الداخلية وهي الدورة الأولى من حيث عدد الخريجين، حيث التحق بها 1322 مجنداً، سيُلحقون بدورات تخصصية في مجال أمن وأعمال السجون بمركز تدريب السجون بجدة.

وأعرب الغامدي نيابة عن المديرية العامة للسجون قيادةً ومنسوبين، عن شكره وتقديره لمنسوبي مركز تدريب قوات أمن المنشآت بمكة المكرمة، لقاء التعاون المثمر والبناء من خلال تعزيز أواصر الشراكة التدريبية بين القطاعين ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

// انتهى //

23:29ت م

0326





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المديرية العامة للسجون تحتفل بتخرج 1322 مجنداً من دورة الفرد الأساسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.