السعودية اليوم / لقاء تعريفي عن الإسكان التعاوني وأهدافة بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

نظّم برنامج الإسكان التعاوني التابع لوزارة الإسكان بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية، بالمدينة المنورة اليوم، لقاءً تعريفيا بالإسكان التعاوني وأهدافه، بحضور عدد من المهتمين.

وناقش اللقاء الذي شارك فيه عدد من المختصين، عددا من المحاور، بالإضافة إلى التعريف بمبادرة ‫الإسكان التعاوني‬ التي تسعى لإيجاد حلول سكنية ميسورة التكاليف، عن طريق دعم تأسيس الجمعيات التعاونية الإسكانية وتمكينها.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود البرنامج الرامية إلى نشر ثقافة ‫الإسكان التعاوني‬ في المجتمع امتداداً للجولات السابقة التي بدأها في عدد من مناطق المملكة.

// انتهى //

23:27ت م

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