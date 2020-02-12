السعودية اليوم / اختتام المنتدى العالمي العلمي بشأن فيروس كورونا



جنيف 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

اختتمت في جنيف أعمال المنتدى العلمي العالمي بشأن فيروس كورونا الذي نظمته منظمة الصحة العالمية على مدى يومين وشارك فيه العلماء والممولون ووزارات الصحة لتقييم المعلومات المتاحة عن الفيروس ، والعمل للإسراع في التمويل والبدء في البحوث ذات الأولية لوقف هذه الفاشية، والاستعداد لأي تفشي لها في المستقبل .

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي عقد في جنيف: إن عدد الإصابات بالفيروس في الصين بلغ 44730 حالة، والوفيات بلغت 1114 حالة وفاة ، وخارج الصين هناك 441 حالة إصابة في 24 دولة وحالة وفاة واحدة .

وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة في الصين استقر خلال الأسبوع الماضي ، ولكن يجب تفسير ذلك بحذر شديد .

وأفاد بأن السفن المحتجزة ومنعت من دخول الموانئ هي إجراءات اتخذت بدون تقييم مبني على الحقائق, مضيفا أن المنظمة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية ستصدر بيانا لجميع الدول لاحترام مبدأ الإبحار الحر للسفن وتقديم الرعاية اللازمة لجميع المسافرين وفقا للوائح الصحة العالمية.

وأشار إلى التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لإنشاء خطوط اتصال مع الرحلات البحرية ومشغليها لضمان تبادل المعلومات وتقديم المشورة .

وأوضح أن المنتدى مثل فرصة لتحديد الأوليات العاجلة للبحث ، والاستمرار في التعبئة والتنسيق لتمويل البحوث ومعالجة هذه الأزمة ووقف تفشي المرض, موجها الشكر لمجتمع البحث العالمي والمانحين الذين استجابوا بسرعة ، وينسقون لبدء العمل, وأن الأكثر إلحاحا هو تطوير تشخيصات للفيروس سهلة التطبيق ، والتوصل لأفضل الطرق للوقاية من العدوي ، والعلاجات المحتملة التي يمكن معالجة المصابين بها ، وتطوير لقاحات بشكل سريع والتصدي للوباء .

// انتهى //

22:43ت م

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