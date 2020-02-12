

الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

استقبل معالي المستشار بالديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبد العزيز الشثري بمنزله اليوم، فخامة رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي والوفد المرافق له، بحضور سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وصاحب السمو الأمير سعود بن سلمان بن محمد، ومعالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين الدخيل الله، وعددا من أصحاب المعالي.

وفي مستهل الاستقبال رحب الشيخ الشثري بضيوف المملكة بعد ذلك أقام مأدبة عشاء تكريما لفخامته.

// انتهى //

22:30ت م

0312





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / معالي الشيخ ناصر الشثري يستقبل رئيس جمهورية غينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.