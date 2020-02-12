السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية بمركز الغايل



ظهران الجنوب 18 جمادي الآخر 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة ظهران الجنوب اليوم, جولات تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحلات بمركز الغايل في تهامة قحطان تتعلق بصحة المستهلك, وصادرت 55 كيلوجراما من المواد غذائية الفاسدة، و66 لترا من العصائر الفاسدة، وذلك ضمن حملة الرقابة الصحية التي تنفذها البلدية.

وهدفت الجولات التفتيشية والرقابية إلى الوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سريان رخصة المنشآت, ونظافة المكان, وسريان الشهادات الصحية للعمالة, وخلوهم من الأمراض.

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22:00ت م

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