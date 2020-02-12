السعودية | رئيسة مجلس النواب البحريني تستقبل سفير خادم الحرمين لدى البحرين

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيسة مجلس النواب البحريني تستقبل سفير خادم الحرمين لدى البحرين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:55 مساءً, 12 فبراير 2020 م المناطق - واس استقبلت معالي رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.

ونوهت رئيسة مجلس النواب خلال الاستقبال بعمق العلاقات الأخوية، التاريخية بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات والقطاعات، معربة عن بالغ التقدير لجهود المملكة العربية السعودية ودورها القيادي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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