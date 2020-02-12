شكرا لقرائتكم خبر عن المخطوفان يدافعان عن الخاطفة.. مفاجأة في قضية «طفلي الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

• محام: الشابان قدما مصوغات ذهبية كأتعاب للدفاع عن السيدة

فجرّ المحامي الدكتور عبد العزيز الهاجري مفاجأة في قضية فقدّ طفلين حديثي الولادة منذ عشرين عاماً بالدمام، مؤكدًا أن الشابين يدافعان عن المرأة بشدة، قائلاً: «حضر الشابان وطالباني بأن أتولى الدفاع عن السيدة».

وأضاف «الهاجري» في تصريحات لـ«اليوم»: «شاهدت مقطع الفيديو في النيابة العامة الذي يدين السيدة باختطاف الشابين قبل نحو 20 عامًا» مؤكدًا أن هناك اختلاف كبير بين المرأة فى التسجيل والمتهمة الحالية.

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وأوضح المحامي، أن السيدة تبلغ من العمر 70 سنة، ولم تستطع استخراج هوية للشابين بسبب زوجها الذي، وعدها باستخراجها عدة مرات، لكنه طلقها قبل تنفيذ وعده.

وأضاف أن الشابين قدما بعض المصوغات الذهبية كأتعاب محاماه للدفاع عن السيدة الطاعنة فى السن، مشيرًا إلى إمكانية عدم معاقبتها بسبب كبر سنها، موضحًا أن تهمة الإتجار بالبشر لا تنطبق عليها، وقال إن الخطأ الذي ارتكبته عدم تبليغ الجهات الرسمية بتبني الطفلين. وأوضح أن مشكلة الشابين "محمد العماري" و "موسى الخنيزي"، عدم امتلاكهما هويات شخصية.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية, صرح،أمس، بأن المتابعة الأمنية لبلاغات فَقْد الأطفال حديثي الولادة أسفرت؛ بتوفيق الله عن ضبط مواطنه بعد الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطين عثرت عليهما منذ قرابة العشرين عاماً وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الابلاغ عنهما.