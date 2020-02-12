شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 1343 مجنداً في مركز «أمن المنشآت» بمكة والان نبدء بالتفاصيل
تحت رعاية سعادة مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير اللواء الدكتور أحمد بن مسفر الغامدي ، وبحضور عدد من أصحاب السعادة من منسوبي المديرية العامة للسجون ومنسوبي قوات أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة ، تم تخريج دورة الفرد الأساسي رقم 35 والتي عقدت بتاريخ 7 / 2 / 1441هـ في مركز تدريب قوات أمن المنشآت بمكة المكرمة.
وذكر مدير الإدارة العامة للتدريب المقدم /سعيد الشراري ، بأن الخريجين تلقوا كافة التدريبات والعلوم النظرية والتطبيقات الميدانية ، على ضوء الحقيبة التدريبية الخاصة بدورات الفرد الأساسي لمنسوبي وزارة الداخلية.
وأضاف " الشراري " : بأن هذه الدورة هي الأولى من حيث عدد الخريجين ، حيث التحق بهذه الدورة عدد 1322 مجنداً ، وسيتم إلحاقهم بدورات تخصصية في مجال أمن وأعمال السجون بمركز تدريب السجون بجدة ، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 / 6 / 1441هـ.
واختتم بقوله : نيابة عن المديرية العامة للسجون قيادةً ومنسوبين ، نقدّم خالص الشكر والتقدير لمنسوبي مركز تدريب قوات أمن المنشآت بمكة المكرمة ، لقاء التعاون المثمر والبناء من خلال تعزيز أواصر الشراكة التدريبية بين القطاعين ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
كانت هذه تفاصيل خبر تخريج 1343 مجنداً في مركز «أمن المنشآت» بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.