شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 1343 مجنداً في مركز «أمن المنشآت» بمكة والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية سعادة مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير اللواء الدكتور أحمد بن مسفر الغامدي ، وبحضور عدد من أصحاب السعادة من منسوبي المديرية العامة للسجون ومنسوبي قوات أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة ، تم تخريج دورة الفرد الأساسي رقم 35 والتي عقدت بتاريخ 7 / 2 / 1441هـ في مركز تدريب قوات أمن المنشآت بمكة المكرمة.

وذكر مدير الإدارة العامة للتدريب المقدم /سعيد الشراري ، بأن الخريجين تلقوا كافة التدريبات والعلوم النظرية والتطبيقات الميدانية ، على ضوء الحقيبة التدريبية الخاصة بدورات الفرد الأساسي لمنسوبي وزارة الداخلية.

وأضاف " الشراري " : بأن هذه الدورة هي الأولى من حيث عدد الخريجين ، حيث التحق بهذه الدورة عدد 1322 مجنداً ، وسيتم إلحاقهم بدورات تخصصية في مجال أمن وأعمال السجون بمركز تدريب السجون بجدة ، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 / 6 / 1441هـ.

واختتم بقوله : نيابة عن المديرية العامة للسجون قيادةً ومنسوبين ، نقدّم خالص الشكر والتقدير لمنسوبي مركز تدريب قوات أمن المنشآت بمكة المكرمة ، لقاء التعاون المثمر والبناء من خلال تعزيز أواصر الشراكة التدريبية بين القطاعين ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.