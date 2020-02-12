توفي زوجها ولها 7 أطفال .. هل يتأثر دعم حساب المواطن؟

2020-02-12

متابعات الخليج 365 – الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن تغيير البيانات الخاصة بالمستفيدين بالأحوال المدنية يؤثر على الدعم بشكل تلقائي.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “الله يعافيكم زوج أختي توفي، وهو عنده 7 أطفال، هل يستمر نزول دعم حساب متابعات الخليج 365 نفسه، أم هل ينقص سهم زوجها المتوفى؟”.

ورد حساب متابعات الخليج 365 بقوله: “أهلًا بك، بعد تحديث البيانات بالأحوال المدنية سيتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي، وبإمكان الأم التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية (أرملة) وإضافة الأبناء كتابعين لها وإضافة المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو بطاقة العائلة أو شهادة الميلاد)”.

Advertisements

تفاصيل الدعم لدفعة فبراير:

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365، أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 “لشهر فبراير” البالغ عددهم حوالي 12.6 مليون مستفيد رئيسي وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن العدد الإجمالي لأرباب الأسر بلغ 2.3 مليون مستفيد منهم 1.06 مليون ربّ أسرة تحصل على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالًا للأسرة الواحدة، فيما تحصل 1.04 مليون ربّ أسرة على الاستحقاق الجزئي بمتوسط دعم 902 ريال لكل أسرة، وأن حوالي 193 ألف ربّ أسرة حصلوا على الاستحقاق الأدنى والبالغ قيمته 300 ريال، فيما بلغ إجمالي المستقلين المستفيدين من دفعة فبراير 1.5 مليون مستقل تحصل أكثر من 1.2 مليون مستفيد على الاستحقاق الكامل.

نسبة التغيير عن الدفعة السابقة:

وبيّن القحطاني أن معدل التغيير لعدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة الدفعة الحالية بلغ ما نسبته -1.1% ليصبح إجمالي عدد المستحقين الرئيسين في هذه الدفعة 3.8 مليون مستفيد رئيسي، شكّل أرباب الأسر ما نسبته 60% بينما بلغت نسبة المستقلين 40%، وجاء نسبة الذكور 74% والإناث 26% من إجمالي المستحقين.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على