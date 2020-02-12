المالكي: التحالف أحال نتائج تحقيقات حوادث مخالفة قواعد الاشتباك للدول المعنية

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2020-02-12 متابعات الخليج 365 – الرياض أكد العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، أن القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية. Advertisements وأضاف المالكي، أثناء لقائه الصحفيين من وكالات الإعلام العربية والغربية بالعاصمة البريطانية لندن، أن الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة”. وتابع أن “الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة، وسيتم إعلان الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية”. وأوضح تركي المالكي أن التحالف يؤكد الالتزام بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني- إن وجد- وفقًا للقوانين والأنظمة لكل دولة من دول التحالف”. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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