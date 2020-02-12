بالفيديو.. تجمّد المياه في عدة مدن سعودية

2020-02-12

متابعات الخليج 365 – الرياض

شهدت عدة مدن، صباح اليوم الأربعاء، تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي؛ مما تسبب في تجمد المياه.

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ووثقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمّد المياه من شدة البرودة في المدن المتأثرة بانخفاض درجات الحرارة.

وكانت هيئة الأرصاد قد توقعت في تقريرها لحالة الطقس اليوم الأربعاء، أن تشهد مناطق شمال المملكة ووسطها موجة شديدة من البرد، خاصة في المناطق الشمالية من المملكة.

في سياق متصل قررت إدارات التعليم في بعض المناطق والمحافظات- خلال الأسبوع الجاري- إلغاء الاصطفاف الصباحي وتأخير موعد الحصة الأولى.

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