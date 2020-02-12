شكرا لقرائتكم خبر

أمريكا للإيرانيين: لا تتحملوا نظامكم عاما آخر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ واشنطن

قالت الولايات المتحدة إن الشعب الإيراني يعاني منذ 41 عاما في ظل «فشل» النظام الحاكم.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها على تويتر مساء أمس الأول «ليس عليهم (الإيرانيون) أن يتحملوا ولو لمدة عام آخر الفشل».

وأضافت «نقف إلى جانب الشعب الإيراني في تطلعاته نحو مستقبل أكثر إشراقا».