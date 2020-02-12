شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ واشنطن
قالت الولايات المتحدة إن الشعب الإيراني يعاني منذ 41 عاما في ظل «فشل» النظام الحاكم.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها على تويتر مساء أمس الأول «ليس عليهم (الإيرانيون) أن يتحملوا ولو لمدة عام آخر الفشل».
وأضافت «نقف إلى جانب الشعب الإيراني في تطلعاته نحو مستقبل أكثر إشراقا».
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا للإيرانيين: لا تتحملوا نظامكم عاما آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.