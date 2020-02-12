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رفع 21 ألف م3 أنقاض وإزالة 150 سيارة تالفة بالجبيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الجبيل

أسفرت حملة بلدية محافظة الجبيل ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري عن رفع نحو 21 ألف متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء مجهولة المصدر، وإزالة 150 سيارة مهملة وتالفة في أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية الجبيل المكلف، محمد البوعينين، أن الحملة تأتي للإسهام في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على المظهر الجمالي وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري في المحافظة، مشيرا إلى أن البلدية استبدلت نحو300 حاوية نفايات قديمة بجديدة. وأضاف أن البلدية أزالت ضمن الحملة الملصقات الإعلانية والدعائية المخالفة في الشوارع والميادين العامة، وذلك لما تسببه هذه الملصقات من طمس وإخفاء المعلومات الموجودة على اللوحات الإرشادية، إضافة إلى كونها تشوه المظهر العام.

وأشار البوعينين إلى أن البلدية تعمل ضمن مبادرة «شرقية خضراء» على زراعة 1200 شجرة من أشجار الظل والزينة المناسبة لبيئة المنطقة خلال ثلاثة أشهر قادمة في مناطق عدة في المحافظة، مهيبا بالمواطنين والمقيمين بعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص لها، وذلك حفاظا على المظهر العام ونظافة البيئة.