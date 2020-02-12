مؤتمر في جدة يسلط الضوء على الأمراض المعدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
نظمت الجمعية السعودية للأحياء الدقيقة والأمراض المعدية أمس أعمال المؤتمر الرابع عشر للأمراض المعدية بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث «مؤسسة عامة»، وذلك بفندق الريتز كارلتون، ويستمر على مدى أربعة أيام.
ويسلط المؤتمر الضوء على آخر المستجدات في مكافحة فيروس كورونا الجديد والاستعدادات القائمة للتصدي له من قبل وزارة الصحة ومركز التحكم ومكافحة الأمراض، إضافة لتقديم عدد من الأوراق العلمية والأبحاث الطبية، من أهمها التطرق للمستجدات في الأمراض المعدية وخاصة السل الرئوي، والاستكشافات الحديثة للسيطرة عليها.
ويتناول المؤتمر المضادات الحيوية وخطورة استخدامها الخاطئ في علاج الأمراض، والتطرق للنشرات الدولية التي توصي بالاستخدام الصحيح والحد من صرف مثل هذه العلاجات من غير وصفات طبية.
يذكر أنه تم اعتماد 30 ساعة من هيئة التخصصات الصحية، وحضور جميع المختصين والاستشاريين في المجال الصحي من فنيين وممرضين المؤتمر الرابع عشر للأمراض المعدية.
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