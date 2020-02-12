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إغلاق 3 مدارس أهلية بالأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الأحساء أغلقت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية الهفوف بالتعاون مع إدارة التعليم أمس، ثلاث مدارس أهلية مخالفة لاشتراطات التراخيص المهنية لمزاولة النشاط التعليمي. وأكد المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل، أنه جرى تطبيق الجزاءات بحق المدارس المخالفة وفق اللوائح والأنظمة.



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