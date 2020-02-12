مهرجان رياضي ترفيهي لبراعم العاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
نظمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية «مهرجان اليوم المفتوح للبراعم»، بحضور أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص، وذلك على ملعب السلطان بحي الحمراء.
وبين مدير عام الخدمات الاجتماعية بالأمانة، المهندس رائد سمرقندي، أن المهرجان بالشراكة مع أكاديمية بناء الإنسان شهد مشاركة نحو 300 لاعب من الفئات السنية الصغيرة تحت سن 14عاما، لافتا إلى أن الفعاليات شهدت تنوعا في الفقرات الرياضية والترفيهية المقدمة من ست أكاديميات رياضية قدمت عروضا في مهارات كرة القدم، وبعض العروض لألعاب الدفاع عن النفس.
وبين أن الهدف الرئيس من إقامة هذه الفعالية هو رفع عدد ممارسي الرياضة وتوفير أجواء رياضية تنافسية بين الفئات السنية الصغيرة، مشيرا إلى أن الأكاديميات الرياضية بيئة حاضنة للنشء وصقل مواهبهم.
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