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القبض على سائق ضايق مركبة تقل طالبات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ بريدة قبضت شرطة القصيم على قائد مركبة ضايق مركبة نقل طالبات واعتدى على سائقها. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن الجهات الأمنية باشرت بلاغات عن مضايقة سائق مركبة خاصة لمركبة نقل طالبات والاعتداء على سائقها. وأسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه (مواطن في العقد الرابع من العمر).



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