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إغلاق 47 محلا مخالفا في خميس مشيط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها أغلقت بلدية محافظة خميس مشيط 47 محلا تجاريا مخالفا، عقب الجولات الرقابية الميدانية التي نفذها مراقبو البلدية خلال الأسبوع الماضي على المنشآت الصحية والمهنية بالمحافظة. وأتلفت البلدية خلال الحملة 1341 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومخالفة وإغلاق 139 محلا تجاريا. وتمثلت المخالفات المرصودة في تدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر، إضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين.



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