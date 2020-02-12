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حملة للقضاء على ظاهرة الغسيل العشوائي للسيارات في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

نفذت بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة، بالتعاون مع الجهات الأمنية حملة ميدانية موسعة على المواقع التي يوجد فيها المخالفون الذين امتهنوا غسل السيارات في الشوارع العامة بطرق عشوائية بحي الخالدية والرصيفة، وتم خلال الحملة مصادرة وإتلاف الأدوات والبراميل المستخدمة في غسيل السيارات، وجرى تسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد أن حملات البلدية متواصلة للقضاء على الظواهر السلبية ومن يتسببون فيها، مشيرا إلى مصادرة وإتلاف 200 جالون خلال الحملة الميدانية، لافتا إلى أن البلدية تسعى إلى القضاء على هذه الظاهرة لما تسببه من أضرار للبنية التحتية.