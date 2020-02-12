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مشروع كشفي وطني لنظافة البيئة وحمايتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبوعريش

دشن محافظ أبوعريش محمد الشمراني بحضور مدير مكتب التعليم الدكتور حسن الخضي فعاليات المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الثاني عشر، الذي ينفذه المكتب ممثلا في وحدة النشاط الطلابي، تحت شعار» النظافة من الإيمان.. حماية للإنسان.. وتنمية للمجتمع»، وذلك بحديقة الناصرية في مدينة أبوعريش.

وشدد الدكتور الخضي على أهمية تنفيذ مثل هذه المبادرات والبرامج الكشفية والتطوعية التي تسهم دائما في تعزيز حس المسؤولية لدى الفرد تجاه البيئة، وتنمي قيم الانتماء والتعاون للحفاظ على مكتسبات الوطن، مثمنا في الوقت نفسه جهود الدوائر والأجهزة الأمنية والحكومية التي عكست مقدار التعاون بين المؤسسات الحكومية والأمنية بعضها مع بعض في سبيل خدمة الفرد وتوعية المجتمع.