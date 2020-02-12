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برنامج يستعرض سبل المحافظة على البيئة في تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك

نظمت أمانة تبوك ممثلة بإدارة التطوع البلدي بالتعاون مع رابطة تبوك الخضراء، برنامجا عن التوعية بأهمية البيئة وسبل المحافظة عليها وتعزيز المفاهيم حول تنميتها، بحضور عدد من المهتمين والمهتمات بشأن الحفاظ على البيئة، وذلك بقاعة احتفالات الأمانة.

وجرى خلال البرنامج استعراض 4 أوراق عمل، حيث قدمت وفاء العنزي من أمانة منطقة تبوك في الورقة الأولى تعريفا عن العمل التطوعي، وأهمية وجوده في المجتمعات.

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وتحدثت عن جهود الأمانة في ما يتعلق بالجانب البيئي من خلال عملها اليومي، إضافة لحرصها على زيادة المسطحات الخضراء وإنشاء الحدائق، والاهتمام بها وقيامها بحملات ومبادرات لتحسين المشهد البصري في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، والعمل.

فيما أوضح المتحدث الرسمي لرابطة تبوك الخضراء نبيل النوار في الورقة الثانية أن الرابطة تهدف من خلال ما تقدمه من عمل تطوعي إلى تعزيز الوعي الوطني بالثقافة البيئية لدى المجتمع بجميع فئاته.

واستعرضت المختصتان في المجال البيئي آلاء واصل الحربي ويارا عبدالعزيز المالكي في الورقتين الثالثة والرابعة نماذج لأهمية عمليات التدوير في الحفاظ على الموارد البيئية والتقليل من استهلاكها.