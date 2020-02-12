إتلاف خضراوات مليئة بمتبقيات مبيدات بسوق المدينة المركزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة
أتلفت لجنة متبقيات المبيدات بالفواكه والخضراوات المحلية بأمانة منطقة المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي والحالي 750 كجم من الورقيات والخضراوات لارتفاع نسبة متبقيات المبيدات في تلك المنتجات، إذ شرعت الأمانة مطلع ربيع الأول في تطبيق الآلية الجديدة لفحص المنتجات الزراعية في سوق الخضار المركزي بالمدينة المنورة.
وتهدف الآلية الجديدة للتأكد من سلامة الخضراوات والفواكه المحلية المعروضة في الأسواق وخلوها من بقايا المبيدات الزراعية.
وتعمل أمانة المنطقة بالتنسيق مع شركائها بصورة تكاملية على فحص المنتجات الزراعية من خلال مراقبة المنتجات الواردة عبر البوابة الرئيسة للسوق المركزي خلال الفترتين الصباحية والمسائية، إضافة إلى مباشرة الفرق الرقابية على المنتجات الزراعية لمنع المنتجات الزراعية التي لا تحمل السجلات الزراعية، وأخذ عينات عشوائية من الأسواق ومعارض البيع لإجراء الفحوصات المخبرية عليها وكشف متبقيات المبيدات ومدى مناسبتها للاستهلاك، والتعامل مع المنتجات الزراعية مجهولة المصدر وفقا للإجراءات النظامية المعتمدة لدى الأمانة ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
هدف الآلية الجديدة:
- تحقيق مستويات عالية لسلامة المنتجات الزراعية المعروضة في السوق المركزي
- تعزيز الأداء الرقابي على المنتجات الزراعية الواردة إلى الأسواق
- الحد من عرض المنتجات المجهولة التي لا تحمل سجلات زراعية معتمدة
- مصادرة المنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية
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