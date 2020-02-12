الشورى يقترح إنشاء صناديق وقفية متخصصة تحقق رغبات المتبرعين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
طالب مجلس الشورى في جلسة أمس الهيئة العامة للأوقاف باتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية، وأن تتولى الإشراف المباشر على إجراءات تأسيس الشركات والكيانات الوقفية والترخيص لها.
وبعد طرح تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء مجلس الشورى إلى أهمية الوقف في المجتمع، متسائلا عن أدوار الأكاديمية التابعة للهيئة ومخرجاتها، مقترحا أن تسند أعمالها لإحدى الجامعات أو معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الهيئة، كما طالب عضو آخر بتضمين نظام الشركات جزءا يختص بالشركات الوقفية، باعتبارها نظاما اقتصاديا خيريا إسلاميا فريدا.
كما اقترحت إحدى أعضاء المجلس إنشاء صناديق وقفية متخصصة، مثل صندوق للصحة وصندوق لرعاية ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن إنشاء هذه الصناديق يجدد الدور التنموي للوقف في إطار تنظيمي، كما يحقق رغبات المتبرعين في توجيه وتحديد تبرعاتهم. ورأت عضوة أخرى أن تطوير المنظومة الوقفية والعمل على تجويدها يكون من خلال عدد من الإجراءات، منها إنشاء بيت خبرة متخصص في الأوقاف واستثماراتها ويقدم الاستشارات الوقفية لجميع الجهات التي تمتلك استثمارات وقفية.
ولاحظ أحد أعضاء المجلس أن بعض الأعيان الوقفية يتركز في بعض المناطق دون مناطق أخرى، مطالبا الهيئة بالمزيد من الجهد في التعريف بأهمية الوقف وجذب واقفين جدد. وأشارت إحدى الأعضاء إلى أن على الهيئة العامة للأوقاف دراسة اعتبار الصناديق الاستثمارية الوقفية من الصناديق المتخصصة بمواد وقيود تتناسب مع طبيعتها، كما طالبت بإعفاء العقارات المقتناة لأغراض وقفية من ضريبة القيمة المضافة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
موافقات المجلس
- تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 / 7 / 1433هـ.
- الإبقاء على قراره السابق رقم 157 / 42 وتاريخ 15 / 9 / 1440هـ، بشأن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق في المملكة
- مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
- مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة بالهند
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