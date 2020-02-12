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إزالة تعديات على أراض حكومية بمنطقة جبل ثور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أزالت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تعديات على أراض حكومية بمنطقة جبل ثور، على مساحة تقدر بخمسة آلاف متر مربع، وذلك في إطار جهودها في مكافحة وإزالة التعديات والظواهر السلبية بالعاصمة المقدسة. وتمثلت التعديات في إقامة هناجر وصنادق وحواجز اسمنتية.

وأزالت معدات البلدية الإحداثيات ورفعت المخلفات من الموقع، وتمت إزالة التعديات إزالة كلية، وجرى تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدين. وأهابت بلدية العزيزية بجميع المواطنين التعاون معها بالوقوف ضد هذه التعديات التي من شأنها أن تؤخر حركة التنمية وتسبب الفوضى، وتعيق التخطيط العمراني الحديث، وذلك بالإبلاغ الفوري عن أي تعد.

إلى ذلك نظمت إدارة الأمن السيبراني بأمانة العاصمة المقدسة محاضرة توعوية عن المخاطر السيبرانية، بمكتب وكيل الأمين للخدمات المهندس محمد المورقي، وبحضور مديري الإدارات العامة التابعة للوكالة، ودعت إلى ضرورة الالتزام بضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.