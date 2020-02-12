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تحقيقات رقصة «الهيب هوب» تثير خلافا بين بلدي العاصمة المقدسة والأمانة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

طالب المجلس البلدي في العاصمة المقدسة الأمانة بالكشف عن نتائج التحقيق الذي أمر به الأمين في فقرة رقصة «الهيب هوب» التي قدمتها إحدى الفرق بمناسبة عيد الفطر العام الماضي، أثارت معه جدلا وانتقادا واسعا لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ولوح المجلس بالتوجه للوزارة في حال لم تتجاوب الأمانة لمطالب المجلس.

وعلمت «مكة» أن المجلس البلدي خاطب الأمانة مرتين منذ العام الماضي وطالبها بالكشف عن نتائج التحقيق وتوضيح ما جرى من إجراء إزاء المخالفين، ولفتت أن أعضاء في المجلس سيطرحون خلال الأسابيع المقبلة للمجلس بضرورة رفع خطاب إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية من أجل الكشف عن نتائج التحقيق في رقصة «الهيب هوب».

يذكر أن الرقصة التي أدتها فرقة بعيد الفطر من العام الماضي، أثارت جدلا وانتقادات لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما وصفه مغردون وقتها أنه ليس من الموروث الثقافي للمدينة ولا يتناسب مع قدسيتها، الأمر الذي دفع حينها أمين العاصمة المقدسة بإصدار قرار بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الأمين للخدمات، وعضوية مدير عام المتابعة، ومدير عام الإدارة القانونية للتحقيق مع الجهات المختصة والقائمين على هذه الاحتفالات، وتحديد المسؤولية ورفع نتائج التحقيق في أسرع وقت مع وضع ضوابط تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلا.