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انفجار غاز ينسف منزل مسنة في محايل عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها

تسبب تسريب في مصدر الغاز بانفجار مدوٍ في منزل مسنة في محايل عسير، مما أدى لانهيار المنزل وإصابتها بجروح وحروق متفرقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني بالمنطقة، النقيب محمد عبده، أن «مدني» محايل باشر أمس الأول بلاغا عن انهيار منزل شعبي بالقواعد في حي الفاضية.

وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة، وبالوصول وجد أن الحادث عبارة عن تسرب للغاز بالمنزل نتج عنه انفجار لحظي، مما أدى إلى انهيار منزل شعبي مكون من أربع غرف، وتوجد به امرأة مسنة تبلغ من العمر 80 عاما، تم إخراجها بواسطة الفرق، وهي تعاني من إصابات وحروق، حيث تم نقلها عبر الهلال الأحمر لمستشفى محايل العام.