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151 مشروعا طلابيا تتنافس للفوز بأولمبياد «إبداع 2020 »

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بدأ 151 طالبا وطالبة أمس التنافس في معرض التصفية النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2020»، للفوز بالجوائز الكبرى للأولمبياد وتتويج 27 مبدعا ومبدعة السبت المقبل في الرياض، بعد أن انتهوا من تركيب اللوحات الخاصة بمشروعاتهم، في مقر المعرض بجامعة الملك سعود ومطابقة المشروعات لضوابط الأخلاقيات العلمية من قبل لجنة خاصة تضم 8 أعضاء.

ومن المقرر أن يبدأ المحكمون مرحلة تحكيم مشروعات الطلاب والطالبات اليوم بجولة تمهيدية، للتعرف على المشروعات المشاركة بصورة عامة، فيما تجرى الجولات التحكيمية النهائية غدا استعدادا لإعلان أسماء 27 فائزا وفائزة بالجوائز الكبرى، واختيار 20 منهم لتمثيل المملكة والمنافسة على جوائز مسابقة آيسيف بالولايات المتحدة الأمريكية من بين 2000 طالب يمثلون 90 دولة حول العالم.

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ويعكس الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الشراكة المميزة والناجحة بين «موهبة» ووزارة التعليم، للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في ‏المملكة، ويتكون من ثماني مراحل، بدأت الأولى بمشاركة 76 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة وإداراتها التعليمية.

151 مشروعا

21 مجالا علميا للتحكيم

31 محكما ومحكمة من الأكاديميين والخبرات الوطنية