البيئة: الاستمطار الصناعي يستهدف زيادة معدل هطول الأمطار 20 % سنويا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن تطبيق برنامج «الاستمطار الصناعي» في المملكة الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسة أمس، يستهدف زيادة معدل الهطول المطري بنسبة تصل إلى 20 % عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنويا، وذلك يعني أن المملكة تعد من أكثر بلدان العالم جفافا، ولا تحتوي على مسطحات مائية دائمة من أنهار وبحيرات.
وأوضحت أن برنامج «الاستمطار الصناعي» جاء بعد مراجعة الممارسات العالمية، حيث بلغ الطلب الحالي للمياه نحو 24 مليار متر مكعب سنويا، وتتم تحلية نحو 2.7 مليار متر مكعب من مياه البحر سنويا، كما تتم تغطية 80% إلى 85 % من احتياج المملكة بالسحب من المياه الجوفية وبمعدل أكبر مما يمكن تعويضه، ومعدل الهطول المطري في المملكة أقل من 100 مم في العام.
وأفادت الوزارة بأن «الاستمطار الصناعي» معني بمعالجة مستهدفة لأنواع معينة من السحب واستغلال خصائصها الفيزيائية لتحفيزها للهطول، من خلال بذر بعض المواد المحفزة وبعضها طبيعية، في أماكن محددة من هذه السحب، وتفريغ أكبر قدر من محتواها المائي، مشيرة إلى أن عمليات الاستمطار لا تعمل على تكون السحب من البداية، ولكنها تعمل على زيادة الهطولات المطرية من السحب القابلة للاستمطار عن طريق توفير «نويات تكثيف».
يذكر أن المملكة بدأت في دراسة برنامج «الاستمطار الصناعي» في عام 1976م، بالاتفاق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوي، بهدف إطلاق التجارب في حقول الاستمطار في المملكة، كما تم توقيع اتفاقية مع جامعة وايومنغ الأمريكية لإجراء أول تجربة في منطقة عسير بدأت عام 1990م، وبعدها توالت التجارب في مناطق وسط المملكة (الرياض، القصيم، وحائل)، ومناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي، بمشاركة نخبة من العلماء السعوديين المختصين، حيث أثبتت النتائج أن سحب المملكة واعدة في برنامج الاستمطار الصناعي.
كيف جاء برنامج «الاستمطار الصناعي»؟
- بعد مراجعة الممارسات العالمية
- تنفيذ زيارات ميدانية لمراجعة تجارب دول المنطقة
- بعد تزايد الضغوط على المصادر المائية خلال العقود الماضية
- نتيجة لارتفاع عدد السكان
- النمو الكبير في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتعدين والزراعة
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