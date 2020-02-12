ولي العهد يبحث الشراكة مع «دافوس» وفق رؤية 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الرياض أمس رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بورغ برينده، وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطورات العالمية والإقليمية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030.
حضر اللقاء وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومدير المكتب الخاص لولي العهد بدر العساكر.
كما حضره من جانب المنتدى نائب الرئيس مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد ميريك دوشيك، ومدير مكتب الرئيس المسؤول عن العلاقة مع المملكة السيد مارون كيروز.
كما التقى الأمير محمد بن سلمان أمس الأمين العام للأمم المتحدة السابق، نائب رئيس منظمة الشيوخ العالمية «ذا إيلدرز»، بان كي مون، وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد.
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