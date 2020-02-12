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اعتماد أتمتة محطات التوزيع في المشاعر المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، وكيل وزارة الطاقة الدكتور نايف العبادي، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، فهد السديري، وعدد من مسؤولي الشركة.

واطلع أمير المنطقة ونائبه على أعمال الشركة في المنطقة، ومن أبرزها ارتفاع قدرات التوليد خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى أكثر من 5 آلاف ميجاوات، فيما بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها وترسيتها 17 مشروعا، واستعرضا مشاريع الشركة في المشاعر المقدسة، وفي مقدمتها توسعة محطة تحويل مشعر عرفات، وإضافة 6 محولات جديدة، فيما جرى اعتماد أتمتة جميع محطات التوزيع وتطوير مركز التحكم بمشعر منى، وإنشاء مركز للتحكم بحي التنعيم بمكة المكرمة، كما استمعا إلى نبذة عن مشروع العدادات الذكية الذي بدأت الشركة تنفيذه في المنطقة.

إلى ذلك شهد الأمير خالد الفيصل مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد ممثلة بكلية الشريعة وأصول الدين، وجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال لمدة ثلاثة أعوام، وتهدف إلى الإسهام في وقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتعميق الانتماء الوطني.

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ووقع الاتفاقية عن جامعة الملك خالد عميد كلية الشريعة وأصول الدين الدكتور محمد الشهري، وعن جامعة الملك عبدالعزيز عميد معهد الاعتدال الدكتور الحسن آل المناخرة.

وتنص الاتفاقية على إجراء الحملات الإعلامية المشتركة في مجال تعزيز ثقافة الاعتدال والوسطية، ونبذ التطرف بمختلف أشكاله، كالعنصرية والعنف والتعصب، إضافة لتبادل الزيارات بين منسوبيهما من الباحثين والمختصين.

وتركز أيضا على التعاون في مجال الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية المتنوعة، وعلى تقديم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة ومتخصصة في مجال الاعتدال ومحاربة الفكر المتطرف.

كما تسلم أمير منطقة مكة المكرمة تقريرا مفصلا عن أبرز أعمال المعهد خلال 2019، وعرض عميد المعهد الدكتور الحسن آل المناخرة خطة 2020.

من جهة أخرى اطلع الأمير بدر بن سلطان خلال استقباله مدير عام فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة أسامة الصبحي على أعمال التعداد السكاني بالمنطقة، واستمع إلى شرح عن الأعمال الميدانية الجارية فيما يخص تعداد السعودية 2020، والذي ينفذه في المنطقة أكثر من 16 ألف متعاون، ودوره في دعم التنمية في شتى المجالات وتجويد الخدمات المقدمة.