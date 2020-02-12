افتتاح مركزي «عناية» لخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة
أعلنت وزارة الحج والعمرة أمس عن افتتاح مركزين جديدين ضمن سلسلة مراكز «عناية» بالمدينة المنورة، والتي تقدم خدمات شاملة للمستفيدين، سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال، للمساهمة في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم.
ويقع أحد المركزين الجديدين في منطقة البقيع والآخر في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، ويحتوي كل منهما على خدمات شاملة لضيوف الرحمن أو المنظمين لأمور الحجاج والمعتمرين من شركات الحج أو العمرة أو شركات حجاج الخارج.
بلغت 4 مراكز في كل من مكة والمدينة
مراكز«عناية»:
- تعمل على تقديم أكثر من 30 خدمة لقطاعي الأفراد والأعمال
- 16 خدمة على أجهزة الخدمة الذاتية
- 14 خدمة مباشرة من موظفي «عناية»
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