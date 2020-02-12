خادم الحرمين ورئيس غينيا يبحثان تنمية مجالات التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس رئيس جمهورية غينيا كوناكري ألفا كوندي، مرحبا به في المملكة، فيما أبدى الرئيس الغيني سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.
وعقد خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية غينيا جلسة مباحثات جرى خلالها استعراض مجالات التعاون بين المملكة وجمهورية غينيا كوناكري، وسبل تنميتها وتعزيزها.
حضر الاستقبال أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا كوناكري الدكتور حسين الدخيل الله.
كما حضر من جانب غينيا كوناكري وزير الخارجية مامادي توري، وسفير جمهورية غينيا كوناكري لدى المملكة محمود نبهاني، وعدد من المسؤولين.
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