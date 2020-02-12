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مقاصف مدرسية تبيع أطعمة تؤثر على نشاط وتركيز الطلاب والتعليم تلتزم الصمت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جيهان حداد - مكة المكرمة

فيما تمنع لائحة المقاصف المدرسية بوزارة التعليم بيع الأطعمة الضارة في المقاصف المدرسية، إلا أن هناك مدارس ما زالت تفسح المجال للمتعهدين لبيع وجبات غير صحية للطلاب والطالبات، تتصدرها حلويات تؤثر على نشاط وتركيز الطلاب، خاصة المصابين منهم بفرط الحركة، والمشروبات الغازية والوجبات السريعة، دون أن تخضع للرقابة من قبل بعض الإدارات المدرسية.

وقال طبيب الأطفال الدكتور مازن الشريف لـ»مكة» إن التوعية بشأن التغذية في المدارس التي تنطوي على استراتيجيات تربوية وأنشطة تعليمية تدعمها بيئة صحية للأغذية، تساعد الأطفال في المدارس والمراهقين ومجتمعاتهم على تحسين نظمهم الغذائية وخياراتهم بشأنها، وعلى تنمية قدراتهم على التكيف مع التغيير والاضطلاع بدور عناصر التغيير.

وأضاف أنه من الواجب على أولياء الأمور توعية أطفالهم منذ الصغر بالعادات الصحية الغذائية، كما يجب على المدارس أيضا عمل حملات توعوية تربط بين صحة الطلبة وبين نمطهم الغذائي.

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«مكة» بدورها تواصلت مع هيئة الغذاء والدواء، وبسؤالها عن القوانين المتخذة بحق المدارس المخالفة، وما هي الإجراءات اللازمة عليها، أشارت إلى أن هذا الأمر من اختصاص وزارة التعليم.

في المقابل حاولت الصحيفة التواصل مع المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم، ابتسام الشهري، ولكنها لم تتجاوب مع استفساراتها المتعددة.

أطعمة ببعض المقاصف

البطاطس المقلية

بسكويتات بأسماء شركات مجهولة

مياه لشركات غير معروفة

عصيرات بها نسبة سكر عالية

الطعمية

أغذية ممنوع تداولها بحسب لائحة المقاصف: