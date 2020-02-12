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وزير التعليم يوجه بتقديم الرعاية لطفل الليث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بمتابعة الحالة الصحية لطفل الليث محمد المتعاني، الذي يشتكي من مرض في عينيه. وتتابع إدارة تعليم الليث حالة الطالب بالتنسيق مع المستشفيات المتخصصة في العيون بمحافظة جدة، وتقديم الرعاية التعليمية له داخل المدرسة. وكان ناشطون تداولوا قضية الطفل وطالبوا وزارة الصحة والجهات المعنية بتوفير العلاج اللازم للطفل الذي يدرس بالصف الخامس الابتدائي، كي يتمكن من مواصلة تعليمه.



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