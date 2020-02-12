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تثقيف طالبات ينبع بطرق الوقاية من التنمر الالكتروني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - ينبع

نظم تعليم ينبع ممثلا في وحدة تطوير المدارس (بنات) أمس ورشة توعوية بعنوان الوعي الذاتي «التنمر الالكتروني»، وذلك في مقر الثانوية الأولى بينبع الصناعية، بحضور نحو 70 طالبة.

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وتضمنت الورشة محاور عدة تناولت التعريف بمفهوم الوعي المعلوماتي الالكتروني، وتوضيح مفهوم التنمر الالكتروني وتأثيره على البيئة التعليمية، وأسباب التنمر الالكتروني وطرق الوقاية منه، وعرض التطبيقات التي يمكن الاستعانة بها أثناء التعرض للتنمر والابتزاز الالكتروني.

يذكر أن الجهود التوعوية والتثقيفية التي تنظمها الوحدة في هذا المجال سوف تستمر بتوعية الطالبات من خلال تنفيذ عدد من الورش المماثلة، والمتابعة والإشراف من قبل إدارات المدارس والفئات المشاركة في نشر الوعي، وتوعية أولياء الأمور والمجتمع المحلي.

محاور الورشة