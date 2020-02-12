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رؤية المملكة تحقق المساواة بين الجنسين وتمكن للنساء والفتيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأتي «المساواة بين الجنسين» من الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم، كما أن توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، والتمثيل في العمليات السياسية والاقتصادية واتخاذ القرارات سيكون بمثابة وقود للاقتصادات المستدامة وسيفيد المجتمعات والإنسانية، وتهدف السعودية من خلال رؤيتها إلى تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي تحرص دول مجموعة العشرين على تحقيقها، وهو «المساواة بين الجنسين».

المرأة في رؤية المملكة

حظيت المرأة بعديد من الفرص ضمن رؤية 2030، حيث تكرس المملكة الجهود اللازمة لضمان تمكين المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وخصص هدف استراتيجي مستقل في الرؤية لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وكفل حقوقها في مجال الصحة والتعليم، والحماية، والتوظيف وتوفير مستوى معيشي لائق، حيث يتقاطع ذلك بشكل كبير مع أهداف التنمية المستدامة وغاياتها، ومن أبرز جهود ومبادات المملكة في هذا المجال:

- صدور الأمر الملكي بتخصيص % 20 من مقاعد مجلس الشورى للنساء عام 1434.

- انتخابها في مجالس إدارة البلديات.

- تعيين عدة سيدات في مناصب قيادية بالقطاعين الحكومي والخاص.

- اقتربت المملكة من بلوغ هدفها الرامي إلى تحقيق مساواة بين المرأة والرجل في الأجور.

- زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 18% عام 2017 بدلا من 12% عام 2009.

- إطلاق منصة الكترونية تتيح للمرأة الباحثة عن عمل فرصة التسجيل في جميع مناطق المملكة.

- تطوير آليات تمكن النساء من الفئات الضعيفة للاستفادة من البرامج التأهيلية المنتهية بالتوظيف والعمل عن بعد.

- إطلاق برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول».

- إطلاق برنامج دعم خدمة ضيافة أطفال للمرأة العاملة «قرة».

- إطلاق برنامج دروب للتدريب الذي يهدف إلى تقديم الدعم المهني للفئات المحتاجة من النساء والأيتام لإتاحة الفرصة لهم للحصول على المهارات المطلوبة.

- توفير خدمات رعاية الأطفال بأسعار مناسبة للنساء العاملات.

- السماح للنساء بالقيادة.

- السماح للنساء فوق سن 21 باستخراج جواز السفر بمفردهن.

مشاركة المرأة في التنمية

- تولي المرأة مناصب قيادية عديدة مثل نائب وزير، ورئيس مجلس، ووكيل وزارة

- توليها منصب الرئيس التنفيذي لعدد من البنوك والشركات الرائدة.

- نسبة مشاركة المرأة في مجلس الشورى تبلغ % 20.

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- المشاركة الفعالة في انتخابات البلدية بأكثر من 19 مقعدا.

- تعيين أول عميدة لجامعة الطائف لشطري الطالب والطالبات.

- السماح بمشاركة المرأة في التجارة دون موافقة ولي أمرها.

- السجلات التجارية المستخرجة للنساء بلغت 127 ألف سجل تجاري.

- خلق أكثر من 450 ألف وظيفة جديدة للمرأة.

دعم المرأة

دعمت المرأة من قبل جميعات ومؤسسات أهلية عديدة في المملكة، من أبرزها:

- صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة

- جمعية النهضة النسائية الخيرية

- برنامج الأمان الأسري الوطني

- بنك التنمية الاجتماعية

- مؤسسة وفاء لحقوق المرأة

- جمعية مودة

أرقام وإحصاءات

نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية

مجلس الشورى 20%

المجالس البلدية 1.2%

نسبة النساء السعوديات في المناصب الإدارية

2016: 2.88 %

2017 : 3.42 %

اقتباس

«لا شك المرأة عملها مهم جدا، وهي نصف المجتمع، ولا بد أن تكون فعالة ومنتجة في السعودية».

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان