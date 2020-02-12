، في قضايا فساد مالي وإداري: إيقاف 386 شخصًا.. والمتهمون أقروا تحقيقيًّا بـ170 مليون ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت الجرائم رشوة واختلاسًا وتبديدًا للمال العام واستغلالاً للنفوذ الوظيفي وسوء استخدام إداري

أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قبل قليل، بأنها باشرت عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ/277) وتاريخ 15/4/1441هـ القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.

وتفصيلا، قامت الهيئة بالتحقيق الإداري مع عدد (475) موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال عدد (1294) شخصاً، وتم إيقاف عدد (386) شخصاً - وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي, وسوء استعمال إداري، ويقدر إجمالي المبالغ المالية التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً (170) مليون ريال, وجاري العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وأهابت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالجميع أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يُخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً. كما تنوه الهيئة إلى أن تجاوزات أياً من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مكافحة الفساد المالي والإداري جرائم رشوة اختلاس تبديد المال العام المحكمة المختصة