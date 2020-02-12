، فريق مشترك بين أمانة جازان و"الإسكان" لتنمية المخططات السكنية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكلت أمانة منطقة جازان وفرع وزارة الإسكان، فريق عمل مشترك، لتعزيز أوجه التعاون بين الجهتين، لسرعة تخصيص الأراضي المطلوبة من قِبل فرع وزارة الإسكان مع مراعاة الأخذ في الاعتبار قرب الأراضي المطلوب تخصيصها من الخدمات داخل النطاق العمراني وحدود التنمية والتجمعات السكنية، وكذلك مناقشة احتياج الأراضي في بعض المحافظات الجبلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بحضور مدير فرع وزارة الإسكان المهندس حسن السهيمي ووكلاء الأمين والمختصين في الأمانة وفي فرع وزارة الإسكان.
وأكد "ابن سعيدان" أهمية تعزيز أوجه التعاون بين الأمانة وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة، لسرعة تخصيص الأراضي المطلوبة من قِبل فرع وزارة الإسكان، مع مراعاة الأخذ في الاعتبار قرب الأراضي المطلوب تخصيصها من الخدمات داخل النطاق العمراني وحدود التنمية والتجمعات السكنية، وبيّن أنه سيتم تزويد فرع وزارة الإسكان بالمنطقة في الأيام القادمة بتلك الأراضي بعد عمل الكروكيات اللازمة لها.جازان أمانة جازان وزارة الإسكان
فريق مشترك بين أمانة جازان و"الإسكان" لتنمية المخططات السكنيةفهد كاملي الخليج 365 2020-02-12
شكلت أمانة منطقة جازان وفرع وزارة الإسكان، فريق عمل مشترك، لتعزيز أوجه التعاون بين الجهتين، لسرعة تخصيص الأراضي المطلوبة من قِبل فرع وزارة الإسكان مع مراعاة الأخذ في الاعتبار قرب الأراضي المطلوب تخصيصها من الخدمات داخل النطاق العمراني وحدود التنمية والتجمعات السكنية، وكذلك مناقشة احتياج الأراضي في بعض المحافظات الجبلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بحضور مدير فرع وزارة الإسكان المهندس حسن السهيمي ووكلاء الأمين والمختصين في الأمانة وفي فرع وزارة الإسكان.
وأكد "ابن سعيدان" أهمية تعزيز أوجه التعاون بين الأمانة وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة، لسرعة تخصيص الأراضي المطلوبة من قِبل فرع وزارة الإسكان، مع مراعاة الأخذ في الاعتبار قرب الأراضي المطلوب تخصيصها من الخدمات داخل النطاق العمراني وحدود التنمية والتجمعات السكنية، وبيّن أنه سيتم تزويد فرع وزارة الإسكان بالمنطقة في الأيام القادمة بتلك الأراضي بعد عمل الكروكيات اللازمة لها.
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
09:58 PM
مراعاة قرب الأراضي المطلوب تخصيصها من الخدمات بالنطاق العمراني
شكلت أمانة منطقة جازان وفرع وزارة الإسكان، فريق عمل مشترك، لتعزيز أوجه التعاون بين الجهتين، لسرعة تخصيص الأراضي المطلوبة من قِبل فرع وزارة الإسكان مع مراعاة الأخذ في الاعتبار قرب الأراضي المطلوب تخصيصها من الخدمات داخل النطاق العمراني وحدود التنمية والتجمعات السكنية، وكذلك مناقشة احتياج الأراضي في بعض المحافظات الجبلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بحضور مدير فرع وزارة الإسكان المهندس حسن السهيمي ووكلاء الأمين والمختصين في الأمانة وفي فرع وزارة الإسكان.
وأكد "ابن سعيدان" أهمية تعزيز أوجه التعاون بين الأمانة وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة، لسرعة تخصيص الأراضي المطلوبة من قِبل فرع وزارة الإسكان، مع مراعاة الأخذ في الاعتبار قرب الأراضي المطلوب تخصيصها من الخدمات داخل النطاق العمراني وحدود التنمية والتجمعات السكنية، وبيّن أنه سيتم تزويد فرع وزارة الإسكان بالمنطقة في الأيام القادمة بتلك الأراضي بعد عمل الكروكيات اللازمة لها.
، فريق مشترك بين أمانة جازان و"الإسكان" لتنمية المخططات السكنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر فريق مشترك بين أمانة جازان و"الإسكان" لتنمية المخططات السكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.