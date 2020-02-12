، وكالة شؤون الطلاب للأنشطة بجامعة جدة تقيم برنامج قادة المستقبل ،

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أقامت وكالة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والتطوير بجامعة جدة برنامج (قادة المستقبل)، الذي يهدف إلى تنمية روح القيادة، وذلك من خلال محاور رئيسية عدة، أولها أسس القيادة ومستويات القيادة الخمسة، وأساليب التنقيب عن القيادة في الذات، قدمت هذا المحور عبير الجدعاني.
وتطرق المحور الثاني إلى صناعة القادة، وإعداد بيئة محفزة، ومن ثم استقطاب الشباب للأماكن القيادية من أجل التدريب بعد التأكد من ارتفاع مؤشر تحمُّل المسؤولية والتخطيط المستقبلي الاحترافي، إضافة إلى إتقان المهارات المناسبة لسوق العمل. وقدمت هذا المحور عبير الفريهيدي.
وكان المحور الثالث بعنوان مسيرة تطوع ونماذج قيادية، وتم عرض مسيرة التطوع بجامعة جدة منذ أن بدأت بتأسيس نادٍ للتطوع عام ١٤٣٤هـ، وبعدها تم تدشين إدارة للعمل التطوعي عام١٤٣٧هـ، والآن أصبح مركزًا للعمل التطوعي، وكانت مسيرة حافلة بالإنجازات، تم خلالها تقديم العديد من البرامج والدورات، وعقد شراكات مختلفة مع جهات رائدة لتأهيل الطالبات لممارسة العمل التطوعي باحترافية. وكانت المخرجات نماذج قيادية يحتذى بها في مجال العمل التطوعي. وتحدثت عن هذا المحور الدكتورة أريج باعشن، والدكتورة مي المصيبيح.
وأشرف على البرنامج وحدة رابطة الخريجات بقيادة هنادي وصفي.
وكالة شؤون الطلاب للأنشطة بجامعة جدة تقيم برنامج قادة المستقبلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-12
أقامت وكالة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والتطوير بجامعة جدة برنامج (قادة المستقبل)، الذي يهدف إلى تنمية روح القيادة، وذلك من خلال محاور رئيسية عدة، أولها أسس القيادة ومستويات القيادة الخمسة، وأساليب التنقيب عن القيادة في الذات، قدمت هذا المحور عبير الجدعاني.
وتطرق المحور الثاني إلى صناعة القادة، وإعداد بيئة محفزة، ومن ثم استقطاب الشباب للأماكن القيادية من أجل التدريب بعد التأكد من ارتفاع مؤشر تحمُّل المسؤولية والتخطيط المستقبلي الاحترافي، إضافة إلى إتقان المهارات المناسبة لسوق العمل. وقدمت هذا المحور عبير الفريهيدي.
وكان المحور الثالث بعنوان مسيرة تطوع ونماذج قيادية، وتم عرض مسيرة التطوع بجامعة جدة منذ أن بدأت بتأسيس نادٍ للتطوع عام ١٤٣٤هـ، وبعدها تم تدشين إدارة للعمل التطوعي عام١٤٣٧هـ، والآن أصبح مركزًا للعمل التطوعي، وكانت مسيرة حافلة بالإنجازات، تم خلالها تقديم العديد من البرامج والدورات، وعقد شراكات مختلفة مع جهات رائدة لتأهيل الطالبات لممارسة العمل التطوعي باحترافية. وكانت المخرجات نماذج قيادية يحتذى بها في مجال العمل التطوعي. وتحدثت عن هذا المحور الدكتورة أريج باعشن، والدكتورة مي المصيبيح.
وأشرف على البرنامج وحدة رابطة الخريجات بقيادة هنادي وصفي.
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
09:43 PM
يهدف إلى تنمية روح القيادة.. وتطرق لنماذج عدة
أقامت وكالة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والتطوير بجامعة جدة برنامج (قادة المستقبل)، الذي يهدف إلى تنمية روح القيادة، وذلك من خلال محاور رئيسية عدة، أولها أسس القيادة ومستويات القيادة الخمسة، وأساليب التنقيب عن القيادة في الذات، قدمت هذا المحور عبير الجدعاني.
وتطرق المحور الثاني إلى صناعة القادة، وإعداد بيئة محفزة، ومن ثم استقطاب الشباب للأماكن القيادية من أجل التدريب بعد التأكد من ارتفاع مؤشر تحمُّل المسؤولية والتخطيط المستقبلي الاحترافي، إضافة إلى إتقان المهارات المناسبة لسوق العمل. وقدمت هذا المحور عبير الفريهيدي.
وكان المحور الثالث بعنوان مسيرة تطوع ونماذج قيادية، وتم عرض مسيرة التطوع بجامعة جدة منذ أن بدأت بتأسيس نادٍ للتطوع عام ١٤٣٤هـ، وبعدها تم تدشين إدارة للعمل التطوعي عام١٤٣٧هـ، والآن أصبح مركزًا للعمل التطوعي، وكانت مسيرة حافلة بالإنجازات، تم خلالها تقديم العديد من البرامج والدورات، وعقد شراكات مختلفة مع جهات رائدة لتأهيل الطالبات لممارسة العمل التطوعي باحترافية. وكانت المخرجات نماذج قيادية يحتذى بها في مجال العمل التطوعي. وتحدثت عن هذا المحور الدكتورة أريج باعشن، والدكتورة مي المصيبيح.
وأشرف على البرنامج وحدة رابطة الخريجات بقيادة هنادي وصفي.
، وكالة شؤون الطلاب للأنشطة بجامعة جدة تقيم برنامج قادة المستقبل ،
المصدر : الخليج 365
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