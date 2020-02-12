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محمد بن مسعود - الدمام - أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة ضيفه الهلال غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
حيث فرض المدير الفني للفريق البرتغالي خورخي سيماو حصة تدريبية عصر اليوم الأربعاء على ملعب الشيخ عبد العزيز التويجري بمقر النادي، تخللها تمارين اللياقة الوقائية ومجموعة من التمارين الترفيهية رفقة السيد سانتوس دانيل مدرب اللياقة، كما أجرى حراس المرمى تمارينهم تحت إشراف مدرب الحراس السيد نونو فيليب.
كما طبق سيماو عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية بأسلوب المناورة على منتصف الملعب قبل أن يختتم المران بالتسديدات المباشرة على المرمى من الكرات الثابتة والعرضية.
من جانب آخر، واصل سامي الخيبري وعون السلولي ومخير الرشيدي برنامجهم العلاجي في عيادة النادي برفقة الجهاز الطبي للفريق الأول.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيحاء الهلال
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 10:39 PM
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة ضيفه الهلال غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
حيث فرض المدير الفني للفريق البرتغالي خورخي سيماو حصة تدريبية عصر اليوم الأربعاء على ملعب الشيخ عبد العزيز التويجري بمقر النادي، تخللها تمارين اللياقة الوقائية ومجموعة من التمارين الترفيهية رفقة السيد سانتوس دانيل مدرب اللياقة، كما أجرى حراس المرمى تمارينهم تحت إشراف مدرب الحراس السيد نونو فيليب.
كما طبق سيماو عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية بأسلوب المناورة على منتصف الملعب قبل أن يختتم المران بالتسديدات المباشرة على المرمى من الكرات الثابتة والعرضية.
من جانب آخر، واصل سامي الخيبري وعون السلولي ومخير الرشيدي برنامجهم العلاجي في عيادة النادي برفقة الجهاز الطبي للفريق الأول.
، الفيحاء يختتم تحضيراته لمواجهة الهلال بتمارين فنية وتكتيكية ،
المصدر : الخليج 365
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