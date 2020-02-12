شكرا لمتابعة خبر عن هكر يستولى على مبالغ مالية ضخمة من مجمع طبي شهير بمدينة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرض، اليوم الأربعاء، مدير مجمع طبي شهير شمال مدينة الرياض إلى السرقة وذلك بعد أن قام هكر باختراق الواتساب والاستيلاء على بياناته وسحب مبلغ 10 آلاف ريال من حسابه.

وبحسب مصدر خاص بـ«صدى»، فإن عملية القرصنة امتدت إلى طبيبات المجمع الطبي واستولت على مبالغ مالية ضخمة بعد أن نجح في تهكير حسابات الطبيبات بالجمع وسرقة مبلغ 10000 ريال من كل طبيبة نجح في اختراق هاتفها.

وأضاف المصدر لـ«صدى»، أن إحدى الموظفات تعرضت للقرصنة أيضاً بعد قيام الهكر باختراق هاتفها أيضًا وسرقة مبلغ 5000 ريال منها بعد أن أوهمها بأنه الطبيبة التي تعمل معها بنفس العيادة .

وأفاد المصدر لـ«صدى»، بأنه تم رفع البلاغ إلى شرطة منطقة الرياض ممثله في مركز شرطة المعذر، في حين طلب من الموظفة تسجيل البلاغ يوم غد.