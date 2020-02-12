شكرا لمتابعة خبر عن «تاريخ آل سعود» يقصف جبهة إخواني هارب اتهم الملك فيصل زورا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قصف «تاريخ آل سعود»، جبهة الإخواني المرتزق محمد ناصر والذي اتهم الملك فيصل «رحمه الله» اتهامات باطلة زورًا وتزييفًا للحقائق التاريخية.

وردّ الحساب على فيديو للمرتزق المصري الهارب محمد ناصر الذي يُقيم في تركيا، ويلقي التهم المزيّفة على المملكة ومصر والإمارات، ويُزيّن أفعال النظام القطري والتركي مثل جميع الإخوان الهاربين إلى تركيا أو بلدان أخرى.

وقال الحساب: «باختصار: تمتاز العقول الأخونجية بالكذب وبالجهل وبالتزوير التاريخي، ولذلك نرى المذكور يتحدث عن الملك فيصل وعن قطع النفط، ثم يقول أن السعودية في عهده وبالتحديد في عام (1978م) استوردت بضائع من امريكا! كيف يكون ذلك والملك فيصل استشهد عام (1975م) أي قبل ذلك بثلاث سنوات؟».