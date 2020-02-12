شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ولي العهد يلتقي بالأمين العام السابق للأمم المتحدة وبرئيس منتدى دافوس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” السيد بورغ برينده.

وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطورات العالمية والإقليمية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ بدر العساكر.

كما حضره من جانب المنتدى نائب الرئيس مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد ميريك دوشيك، ومدير مكتب الرئيس المسؤول عن العلاقة مع المملكة السيد مارون كيروز.

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كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأمين العام للأمم المتحدة السابق نائب رئيس منظمة الشيوخ العالمية “ذا إيلدرز” السيد بان كي مون .

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد.