تعيين ميادة بدر رئيسًا تنفيذيًا لهيئة فنون الطهي.. تعرف على مهامها ومؤهلات اختيارها

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، تعيين ميادة بدر رئيساً تنفيذياً لهيئة فنون الطهي، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتطوير قطاع الطهي في المملكة وتنظيمه وتمكين الناشطين فيه. تعد ميادة بدر من الكفاءات المتميزة في فنون الطهي بالمملكة، ولها تجربة كبيرة في المجال، حيث مثّلت المملكة في العديد من المناسبات الدولية، كما تحفل مسيرتها العلمية والأكاديمية بمحطات مهمة، وهي خريجة المدرسة الدولية “كوردون بلو” في باريس، وتدربت تحت إشراف طهاة معروفين دولياً.

وستتولى بدر من خلال الهيئة الجديدة مسؤولية تنظيم قطاع الطهي وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، ووضع استراتيجية للقطاع ومتابعة تنفيذها. يذكر أن الهيئة الوليدة ستكون مرجعاً لكل ما له علاقة بإدارة القطاع وتنظيمه، حيث ستكون الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة وتنظيم المؤتمرات والمعارض في حدود اختصاصها، بالإضافة لإقامة الدورات واعتماد البرامج التدريبية المهنية، وتشجيع إجراء الأبحاث والدراسات والتطوير في مجال فنون الطهي.