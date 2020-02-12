قائد “طائرة الرش” يُغادر المستشفى بعد الاطمئنان على سلامته

غادر قائد “طائرة الرش” التي هبطت اضطرارياً في منطقة وعرة بتهامة من مستشفى المجاردة العام بعد الاطمئنان على صحته.
وظهر قائد الطائرة (سوداني الجنسية) بصحة جيدة مع عدد من مرافقيه أمام المستشفى، وذلك بعد تعافيه من الإنهاك الشديد التي تعرّض له نتيجة المشي مسافة طويلة بعد الحــادث.
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