6 أفلام سعودية قصيرة على “نتفليكس”.. وزير الثقافة: خطوة رائعة

أعلنت شركة “نتفليكس” عملاق خدمات البث الترفيهي، عن عرض حصري لستة أفلام سعودية قصيرة تحت اسم “ستة شبابيك في الصحراء” من إنتاج استوديوهات تلفاز١١، وستعرض في 190 بلدًا، بدءاً من تاريخ الخميس ٢٧ فبراير الموافق ٣ رجب. وعلق الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة على ذلك عبر حسابه الرسمي في “تويتر”؛ قائلاً: “خطوة رائعة”. وبحسب بيان لـ”نتفليكس”، فإن هذه الأفلام الستة الحائزة على جوائز عالمية، والتي تمت صناعتها بأيدي مواهب سعودية، تهدف إلى تسليط الضوء على مواضيع اجتماعية مثيرة؛ حيث تناقش كلًّا من القضايا: الاجتماعية، والتطرف، والعوامل النفسية، والعديد من القضايا الأخرى التي تهم المجتمع السعودي. وتتيح سلسلة الأفلام القصيرة الجديدة التي ستعرض على المنصة الشهيرة فرصة للجماهير العالمية للتعرف على صناع المحتوى السعوديين، وأهم أعمالهم.

نبذة عن الأفلام