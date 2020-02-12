بالصور: ولي العهد يلتقي بالأمين العام السابق للأمم المتحدة وبرئيس منتدى دافوس

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – اليوم (الأربعاء) – بالأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، وبرئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) بورغ برينده. وجرى خلال اللقاء مع بان كي مون استعراض المسائل ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض مع رئيس منتدى دافوس التطورات العالمية والإقليمية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية. وحضر اللقاء مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة رئيسُ هيئة حقوق الإنسان عواد العواد، في حين حضر اللقاء مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وزراء المالية والتجارة والصناعة ومدير المكتب الخاص لولي العهد.

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